Kayseri'de Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kayseri'de Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Kayseri'de hasta taşıyan bir ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i sağlık personeli 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'de, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i sağlık personeli 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Hasta taşıyan Mehmet H. yönetimindeki 38 NZ 738 plakalı ambulans ile Umut U. yönetimindeki 38 ALV 158 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile 1 sağlık personeli yaralandı. Ambulanstaki hasta ise başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralı iki kişi de sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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