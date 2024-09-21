Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Alzheimer Hastaları İçin Gündüz Bakım Evi Temeli Atıldı

Kayseri'de Alzheimer Hastaları İçin Gündüz Bakım Evi Temeli Atıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de hayırsever Ramazan Büyükkılıç ve ailesi, eşi 12 yıldır Alzheimer hastası olan Büyükkılıç'ın öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin temelini attı. Doktorlar, Türkiye'de yaşlı nüfusun artışıyla Alzheimer hasta sayısının da artacağını belirtirken, Kayseri'de 9-10 bin Alzheimer hastası bulunduğu ifade edildi.

Kayseri'de eşi 12 yıldır Alzheimer hastası olan hayırsever Ramazan Büyükkılıç ve ailesi ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yaptırılan Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin temeli atıldı.

Talas ilçesinde 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin, Türkiye'nin yaşlı ülkeler arasında yer aldığını, 65 yaşını geçen insanların ortalamasının ilk defa yüzde 10'u geçtiğini söyledi.

Bu oranın 2040'ta yüzde 16'ya, 2080'de yüzde 25'e ulaşacağını belirten Gültekin, "Alzheimer hastalığı için en büyük risk faktörü insanların yaşının artışıdır. 2080 yılına geldiğinde Türkiye'de her dört kişiden biri 65 yaşını geçmiş olacaktır. Her geçen yıl ülkemizde yaşlı nüfusu artışıyla Alzheimer hasta sayısı da artış gösterecektir. Hastalığın bu durdurulamaz artışı karşısında en önemli koruyucu faktör, insanlarımızı ve toplumumuzu bilinçlendirmek, beyin sağlığımızı güçlendirmektir." diye konuştu.

Gültekin, Kayseri'de yaklaşık 9-10 bin Alzheimer hastası bulunduğunu, hasta yakınlarının en büyük taleplerinin gündüz bakımevi olduğunu ifade etti.

Hayırsever Ramazan Büyükkılıç da eşinin 12 yıldır Alzheimer hastası olduğunu dile getirdi.

Aynı zamanda kardeşi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a şehre bu hastalar için bir merkez yapmayı teklif ettiğini anlatan Büyükkılıç, belediyenin arsayı tahsis ettiğini, eşi ve kızlarının da kendisine merkezin yapımı için destek verdiğini belirtti.

Nöroloji doktoru da olan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da ailesinin de içinde yer aldığı böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Ağabeyini hayırseverliğinden dolayı tebrik eden Büyükkılıç, konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da Kayseri'nin hayırseverliliğiyle her zaman öne çıktığını belirterek merkezin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapılan duayla merkezin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Türkiye kayseri Güncel Sağlık Yaşam

Adana'da 'süper hücre' kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu

Süper hücrenin vurduğu şehrimiz sele teslim

 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir! Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı

Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gönül Dağı 145. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yusuf Demir neden yok, cezalı mı? Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında Yusuf Demir neden oynamıyor? Hakim Ziyech neden yok, cezalı mı? Derbi (GS-FB) maçında Hakim Ziyech neden oynamıyor? Hakim Ziyech derbide oynayacak mı? GS-FB derbi maçında Ziyech var mı? Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 21 Eylül GS-FB derbi maçı var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Bein Sports Canlı İzle! Galatasaray- Fenerbahçe derbisi canlı yayın! 21 Eylül derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) 21 Eylül canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS-FB derbi maçı nereden izlenir? DERBİ SAAT KAÇTA? Galatasaray- Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Metin Arolat kimdir, kaç yaşında öldü? Metin Arolat neden hayatını kaybetti?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });