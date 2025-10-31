Haberler

Kayseri'de Altyapı Çalışmaları Nedeniyle Kavşak Trafiğe Kapatılacak

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 1-2 Kasım tarihlerinde İnönü Bulvarı ile Miralay Nazım Bey Bulvarı kesişimindeki kavşağı altyapı deplase çalışmaları nedeniyle araç trafiğine kapatacağını duyurdu. Çalışma süresince otobüs güzergahlarında geçici düzenlemeler yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, altyapı deplase (yer değiştirme) çalışmaları kapsamında 1-2 Kasım'da İnönü Bulvarı ile Miralay Nazım Bey Bulvarı kesişimindeki kavşağı araç trafiğine kapatacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir genelinde ulaşım konforunu artırmak ve altyapı hizmetlerini güçlendirmek amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilecek altyapı deplase çalışmaları nedeniyle 1-2 Kasım tarihlerinde İnönü Bulvarı ile Miralay Nazım Bey Bulvarı'nın kesişiminde bulunan kavşak araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca, çalışma süresince otobüs güzergahlarında geçici düzenlemeler yapılacak.

Açıklamada, çalışma süresince sürücülerin trafik güvenliği ve akışın düzenli sağlanabilmesi adına, belirlenen alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretleri ile yönlendirmelere dikkatle uymaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
