Kayseri'de Altın Kolye Hırsızı Gözaltına Alındı

Kayseri'de bir yolcunun halk otobüsünde düşürdüğü kolyeyi çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir vatandaşın kent içi ulaşımda hizmet veren özel halk otobüsünde, 50 bin lira değerindeki altın kolyesini kaybettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda otobüs içi güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, otobüste yere düşen kolyeyi çantasına koyduğu tespit edilen S.B'yi (61) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekipler, kolyeyi sahibine teslim etti.