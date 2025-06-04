Kayseri'de Altın Kolye Hırsızı Gözaltına Alındı

Kayseri'de Altın Kolye Hırsızı Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de halk otobüsünde düşürülen 50 bin lira değerindeki altın kolyeyi çaldığı öne sürülen 61 yaşındaki S.B. gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ile hırsızı tespit etti.

Kayseri'de bir yolcunun halk otobüsünde düşürdüğü kolyeyi çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir vatandaşın kent içi ulaşımda hizmet veren özel halk otobüsünde, 50 bin lira değerindeki altın kolyesini kaybettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda otobüs içi güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, otobüste yere düşen kolyeyi çantasına koyduğu tespit edilen S.B'yi (61) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekipler, kolyeyi sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Harbiye sahnesine uçarak geldi, 9 kiloluk elbisesiyle olay oldu
Bestemsu Özdemir'den ihanet itirafı! Onları otelde bastım

Çok Konuşulacak ihanet itirafı: Otelde ortak arkadaşımızla bastım
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da

Şehri sel götürürken belediye başkanı yurt dışında ortaya çıktı
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.