Kayseri'de polise ve vatandaşa çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

Kayseri'de uygulama noktasında polise çarpıp kaçan alkollü sürücü S.T., 3'üncü kez alkollü araç kullanmaktan tutuklandı. Sürücünün 2033 yılına kadar ehliyetine el konulurken, 56 bin 501 TL ceza kesildi.

KAYSERİ'de uygulama noktasında durdurulan bir aracın sürücüsü ile polise otomobiliyle çarpan ve bir süre kaçtıktan sonra yakalanan S.T. (37), tutuklandı. 3'üncü kez alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücünün ehliyetine 2033 yılına kadar el konulurken, 56 bin 501 TL ceza yazıldı.

Polis ekipleri, Talas ilçesi Hulusi Akar Bulvarı Sami İpek Caddesi kavşağı üzerinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Denetleme noktasında sürücü, gerekli kontrollerinin yapılması için araçtan indi. Bu sırada yine denetleme yapılması için durdurulan bir başka otomobilin sürücüsü S.T., otomobilden inen vatandaş ile görevli polis memuru Serkan Tokuş'a çarparak kaçtı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli S.T. yakalandı.

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüphelinin daha önce de alkollü şekilde araç kullanmaktan ehliyetine 2028 yılına kadar el konulduğu, yapılan kontrolde de 2,83 promil alkollü olduğu belirlendi. S.T.'nin 3'üncü kez alkollü olarak araç kullandığının tespit edilmesi üzerine ehliyetine el konulma süresi 2033 yılına kadar uzatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan S.T.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden 56 bin 501 TL para cezası uygulanarak, otomobili trafikten men edildi. Polis memuru ve yaralı sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavileri sonrası taburcu edildikleri öğrenildi.

