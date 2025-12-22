Haberler

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü M.A., kaçmaya çalışırken kaza yaptı ve ardından yakalandı. Ehliyetinin olmadığı tespit edilen sürücüye 50 bin 631 lira para cezası uygulandı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Yakut Mahallesi'nde alkol denetimi yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan M.A. (30), otomobiliyle kaçmaya başladı.

Kaçarken kaza yapan M.A, otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı.

Kontrolde, sürücünün ehliyetinin olmadığı ve alkollü araç kullandığı tespit edildi.

Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 50 bin 631 lira para cezası uygulanan sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlamasıyla adli işlem de başlatıldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
Erman Toroğlu canlı yayında ateş püskürdü: At Torreira'yı, ikinci sarı karttan at

Canlı yayında ateş püskürdü: Torreira'yı...
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: İstanbul 7'den büyük bir depreme hazır olmalı

Profesörden "Hazır olun" uyarısı! İstanbul için endişe yaratan mesaj
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti
'Dışarıdan kadın getirmek yasak' tartışmasında oğlu öldürülen babadan kahreden sözler

"Kadın getirmek yasak" tartışması! Oğlu öldürülen baba kahretti
Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
Karaman'da iş kazasında 17 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Eşarbını makineye kaptıran genç kız feci şekilde can verdi
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...

Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...
title