Kayseri'de Alkollü İki Arkadaş Bıçakla Yaralandı

KAYSERİ'de alkollü oldukları öğrenilen 2 arkadaş, çıkan tartışma sonucu birbirlerini bıçakla yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Kelkit Sokak'ta meydana geldi. Alkollü oldukları öğrenilen Cengiz S. ile Mehmet K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Cengiz S. ile Mehmet K. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.