Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı. Olayın ardından şüpheli için jandarma operasyon başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yemliha Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan A.Ç. ile S.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, A.Ç, S.B. ile yanında bulunan M.B'ye silahla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde S.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.B. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli A.Ç'nin yakalanması için jandarma tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
