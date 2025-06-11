Kayseri'de Alacak Meselesi Nedeniyle Baba ve Oğulun Öldürülmesine Dair Yargılama Sonuçlandı

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Kayseri'de alacak nedeniyle yaşanan kavgada baba ve oğlunu silahla öldürdükleri iddiasıyla yeniden yargılanan 4 sanık, toplamda 27,5 yıl ile 12,5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıkların silahlı saldırılara yönelik cezalarını belirledi.

Kayseri'de alacak nedeniyle çıkan kavgada baba ve oğlunu silahla öldürdükleri iddiasıyla yeniden yargılanan 4 sanık, 27,5 yıl ile 12,5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmada, taraf avukatları ve bazı müştekiler hazır bulundu.

Sanıklar F.D, E.D. A.D. ve U.D. ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Duruşma savcısının mütalaasının ardından son savunmalarını yapan sanıklar, eski ifadelerini tekrar ettiklerini belirterek, beraatleriyle tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar U.D. ve F.D'ye Yunus Emre Akbıyık'a yönelik "kasten öldürme" suçundan 15'er yıl, İbrahim Başkurt'a yönelik ise aynı suçtan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Heyet, İbrahim Başkurt'un öldürülmesiyle ilgili sanıklar A.D. ve E.D'ye ise "yardım etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis ceza verdi.

Mahkeme, 4 sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Olay

Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi 4221'inci Sokak'ta 26 Mayıs 2021'de, F.D, E.D. ve A.D. kardeşler ile alacak meselesinden husumetli oldukları İbrahim Başkurt ve oğlu Yunus Emre Akbıyık arasında kavga çıkmış, olayda baba ve oğul silahla vurularak öldürülmüştü.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, F.D, E.D. A.D ve U.D'nin aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında dava açılmış, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan F.D, E.D, A.D. ve U.D, Yunus Emre Akbıyık'a yönelik "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl, İbrahim Başkurt'a yönelik ise aynı suçtan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Heyet, tutuksuz 6 sanığın ise beraatini kararlaştırmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bazı sanıkların "faillik" suçundan değil, "yardım etme"den yargılanması istemiyle bozma kararı vererek, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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