Kayseri'de Akran Dayanışmasını Artırmak İçin 'Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar/Selam Size' Etkinliği Düzenlendi

Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar/Selam Size" etkinliği düzenlendi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, öğrenciler arasında akran dayanışması ve işbirliğinin artırılması, empati duygularını geliştirerek aynı yaştaki çocuklar arasında hoşgörünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Akran zorbalığıyla ilgili farkındalık kazandırmak ve öğrencilerin birbirleriyle ilgili olumlu düşüncelerinin ön plana çıkartılması amacıyla kentteki ilkokullarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler, üzerlerinde "Günaydın, "Hayırlı sabahlar", "Merhaba", Hoş geldiniz" gibi yazıların bulunduğu tişört giyen arkadaşlarıyla okul girişinde selamlaştı.

Arkadaşları tarafından kek ikram edilen öğrenciler sınıflarına uğurlandı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, AA muhabirine, kentteki 400 ilkokulda "Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar/Selam Size" etkinliğini başlattıklarını ifade etti.

İnsanlar arasındaki problemlerin bir çoğunun iletişimden kaynaklı olduğunu dile getiren Esen, iletişimin ilk ayağının da selam cümleleri olduğunu belirtti.

Etkinlik kapsamında, çocuklar arasındaki sevgi ve iletişimi oluşturacaklarını kaydeden Esen, sevgi ve erdemli topluma giden yolun iletişimden geçtiğini sözlerine ekledi.