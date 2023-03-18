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Kayseri'de akrabalar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kayseri'de akrabalar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülük Mahallesi'ndeki apartman dairesinde bir araya gelen yabancı uyruklu akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede bıçak ve sopanın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

Yaralanan H.E.H, M.E.H, H.E.H, A.E.H. ve H.E.H. kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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