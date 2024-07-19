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Kayseri'de akrabalar arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

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Melikgazi ilçesinde yaşanan olayda K.Ö. ve akrabası O.Ö. ile husumetli oldukları akrabaları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek K.Ö.'nün cam şişe darbesiyle yaralanmasına ve O.Ö.'nün av tüfeğiyle ateş ederek bir kişiyi yaralamasına sebep oldu. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, akrabalar arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı.

K.Ö. ve akrabası O.Ö, ilçenin Anafartalar Mahallesi Şehit Büyükelçi Hasan Esat Işık Bulvarı'nda husumetli oldukları akrabalarından oluşan grupla tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda K.Ö, kafasına aldığı cam şişe darbesiyle yaralandı. O.Ö. ise av tüfeğiyle ateş ederek gruptaki bir kişiyi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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