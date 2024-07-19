Kayseri'de akrabalar arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, akrabalar arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı.

K.Ö. ve akrabası O.Ö, ilçenin Anafartalar Mahallesi Şehit Büyükelçi Hasan Esat Işık Bulvarı'nda husumetli oldukları akrabalarından oluşan grupla tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda K.Ö, kafasına aldığı cam şişe darbesiyle yaralandı. O.Ö. ise av tüfeğiyle ateş ederek gruptaki bir kişiyi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.