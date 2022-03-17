Akaryakıt operasyonu: 25 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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Akaryakıt operasyonu: 25 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, şahısların yaptığı 25 ton karışımlı akaryakıta el konuldu.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, şahısların yaptığı 25 ton karışımlı akaryakıta el konuldu.

Edinilen ilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda R.Y., M.P. ve M.T.P.'nin karışımlı akaryakıt yaparak depoladıktan sonra piyasaya sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde bulunan bir depoya operasyon düzenleyen ekipler şüpheli 3 kişiyi gözaltına alırken, 25 ton karışımlı akaryakıt, karışımlı akaryakıt yapımında kullanılan aparatlar ile şahısların kullandığı kamyonete el konuldu.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Ali Göç/ İHA)

Akaryakıt operasyonu: 25 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Akaryakıt operasyonu: 25 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Akaryakıt operasyonu: 25 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Akaryakıt operasyonu: 25 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Akaryakıt operasyonu: 25 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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