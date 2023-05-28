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Kayseri'de Akaryakıt Kaçakçılarına Darbe

Kayseri'de Akaryakıt Kaçakçılarına Darbe

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre KOM ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak işlemler için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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