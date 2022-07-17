Kayseri'de ailesinin üzerine kapıyı kilitleyen kişiyi polis ikna etti
AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de ailesinin üzerine kapıyı kilitleyen kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucunda ikna edildi.
Kayseri'de ailesinin üzerine kapıyı kilitleyen kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucunda ikna edildi.
Edinilen bilgiye göre, psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Ö.K, çocukları, annesi ve eşiyle 5 akrabasının bulunduğu Melikgazi ilçesi Çorakçılar Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki evinin kapısını içeriden kilitledi.
Binadaki sesler üzerine komşuları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Ö.K, ikna edilerek gözaltına alındı.
Evdekilerin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
AA / Sercan Küçükşahin - Güncel