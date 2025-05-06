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Kayseri'de 'Aileler Yarışıyor' Etkinliği Düzenleniyor

Kayseri'de 'Aileler Yarışıyor' Etkinliği Düzenleniyor
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 Aile Yılı kapsamında 'Aileler yarışıyor' etkinliği düzenleyecek. 11 Mayıs Pazar günü Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikte, yarışmalarda dereceye giren ailelere sürpriz hediyeler verilecek. Yarışmaya katılacak çocukların yaşı ise 7-15 olarak belirlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında "Aileler yarışıyor" etkinliği gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs Pazar günü Kadir Has Kongre Merkezi'nde 2025 Aile Yılı ve Anneler Günü'ne özel etkinlikler düzenlenecek.

Saat 16.00'da gerçekleşecek etkinlikte, yarışmalarda dereceye giren ailelere sürpriz hediyeler sunulacak.

Öte yandan, yarışmaya katılacak çocukların yaş aralığı ise 7-15 olacak.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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