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Kayseri'de 'Aileler Yarışıyor' Etkinliği Düzenlendi

Kayseri'de 'Aileler Yarışıyor' Etkinliği Düzenlendi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlediği 'Aileler Yarışıyor' etkinliği, Kadir Has Kongre Merkezi'nde büyük ilgi gördü. Farklı kategorilerde yarışan aileler, güç, zeka ve yetenek gerektiren parkurlarda mücadele etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında "Aileler Yarışıyor" etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki etkinliğe aileler ilgi gösterdi.

Anne ve baba, anne, baba ve 1 çocuk ile anne, baba ve 2 çocuk kategorilerinde düzenlenen etkinliklerde yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

Güç, zeka ve yetenek gerektiren parkurların sonunda dereceye giren ailelere madalya ve kupalarını Spor AŞ Genel Koordinatörü Fatih Çağan verdi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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