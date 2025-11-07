Haberler

Kayseri'de Aile Yapısını Tehdit Eden 468 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de yapılan siber devriye çalışmaları sonucunda, aile ve toplum yapısını bozan içerikler paylaşan 468 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Ekipler, toplumu olumsuz etkileyen paylaşımları engellemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'de bu yılın ilk 11 ayında aile ve toplum yapısını bozmaya yönelik paylaşımlarda bulunan 468 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, internet ortamında sürdürülen sanal devriye sırasında, sosyal medya platformlarındaki bazı hesapların genel ahlak kurallarına aykırı, Türk aile ve toplum yapısını bozan, çocukların erişebileceği ve psikososyal yönden gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceği, cinsel içerikli ve müstehcen görüntülerle toplum yapısını bozmaya yönelik paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

Bahse konu paylaşımların sosyal medya platformları ve internet üzerinden yayılmasını engellemek amacıyla çalışma yapan ekipler, bugün 31, bu yılın ilk 11 ayında ise toplam 468 sosyal medya hesabına ilgili kanun gereğince erişim engeli getirdi.

Ekiplerin sanal devriye çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'e Real Madrid'den büyük onur

Arda'ya Real Madrid'den büyük onur
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti

Türkiye'nin gündemine oturan pazarcı asıl şimdi yandı
Arda Güler'e Real Madrid'den büyük onur

Arda'ya Real Madrid'den büyük onur
12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti

12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz'dan duygusal veda! Acısını sevenleriyle paylaştı
6 kişinin öldüğü yangında korkunç detaylar! Görgü tanığı konuştu

6 kişinin öldüğü yangında korkunç detaylar: Biri yanıyordu...
Yüzlerce kişi sabaha kadar dualar edip zikir çekti, sönmeyen ateş söndü

Mucize gibi olay! Kendi kendine yanan ateş dualarla söndü
3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 şirketin faaliyet izni iptal edildi
İstanbul'un göbeğinde iş insanına dayak! O anlar kamerada

İstanbul'un göbeğinde iş insanına dayak! O anlar kamerada
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının annesinden kafaları karıştıran sözler

Günlerdir kayıplar! Annesinden kafaları karıştıran sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.