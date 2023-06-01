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Kayseri'de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde İntihar Girişimi

Kayseri'de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde İntihar Girişimi

Güncel Haberler

Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 16 yaşındaki genç, Aile ve Sosyal Politikaları İl Müdürlüğü'nün 3. katındaki pencereye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 16 yaşındaki genç, Aile ve Sosyal Politikaları İl Müdürlüğü'nün 3. katındaki pencereye çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre Talas Bulvarı üzerindeki Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü'nün 3. katında bulunan pencerede bir gencin bulunduğunu gören çalışanlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri zemine branda açarken polis ekipleri ise genci ikna etmeye çalıştı. Ekiplerce yapılan çalışmada ikna edilerek aşağı indirilen genç, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kayseri İntihar Aile Güncel Haberler

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