Kayseri'de Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu İçin Protokol İmzalandı

Vali Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Mahallesi'nde inşa edilecek Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun protokol imza törenine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleşen törende, Çiçek, Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ve hayırsever iş insanı Osman Özsuveren ile Sahabiye Mahallesi'nde inşa edilecek Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu protokolünü imzaladı.

Çiçek, emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sahabiye Mahallesi ile ilgili geldiğim ilk günden beri buraya büyük ve güzel bir aile sağlığı merkezi yapmamız gerektiğini ve bir hayırseverle görüştüğünü, bunun iyi bir şekilde yapılmasını istediğini biliyordum. 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun da içerisinde olacağını hem büyükşehir belediye başkanımızdan hem de hayırseverimizden öğrendim."

Büyükkılıç da Sahabiye bölgesine yapılacak merkezde 6 hekimin hizmet vereceği belirterek, 1 sene içerisinde bitirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Erşan ise hayırseverlerin kendilerine güç verdiklerini anlatarak, "Arsa ile ilgili problem nedeniyle biz başkanımızın kapısını çaldık, ivedi olarak oradaki problemler giderildi ve bu noktaya getirildi. Minnettarız, hem büyükşehir belediye başkanımıza hem hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.