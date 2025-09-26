Kayseri'de Aile Çalıştayı Düzenlendi

Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek'in himayesinde "Aile Çalıştayı" düzenlendi.

Kentteki bir otelde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Vali Çiçek, aile kurumunun güçlü kalmasıyla her şeyin değiştirebileceğini, aile yapısının sıkıntılı olduğu durumlarda çok farklı dramlarla karşılaştıklarını söyledi.

Aile kurumuna yönelik her saldırıya çok büyük tepkiler verilmesi gerektiğini ifade eden Çiçek, herkesi bu mücadelenin aktörü olmaya davet etti.

"Aile kurumu kadar düşmanı çok olan başka bir kurum yoktur" diyen Çiçek, şunları kaydetti:

"Düşünsenize terör örgütleri aile kurumunun yıkılmasını istiyorlar. Organize suç örgütleri aile kurumunun yıkılmasını istiyorlar. Dünyayı cinsiyetsizleştirme gibi akıl dışı, ahlaksız bir konuma getirmek isteyenler aile kurumunun yıkılmasını istiyorlar. Aile kurumuna düşman o kadar çok grup var ki herhalde sosyal medya içerisinde bu kadar düşmanca saldırılan kurum çok azdır. Çünkü aile her şeyin temeli."

Çiçek, çalıştaydan çıkacak sonuç bildirgesini yol haritası kabul ederek çeşitli adımlar atılacağını ifade etti.

Çalıştayda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Emine Uğurlu ile Fakirler ve Muhtaçlar Derneği Başkanı Burhan Karamustafaoğlu da birer konuşma yaptı.