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Kayseri'de, ağır hasarlı 5 katlı bina boşaltıldı

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Kayseri'de, ağır hasarlı 5 katlı bina boşaltıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde ağır hasar alan Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki 5 katlı bina, güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde ağır hasar alan Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki 5 katlı bina, güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hissedildiği Kayseri'de, Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi'ndeki 5 katlı Papatya Apartmanı da hasar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce incelenen bina için 'ağır hasarlı' raporu verildi. 10 daireden oluşan bina, güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenen ve güvenlik şeridi çekilen bina, daha sonra yıkılacak.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

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