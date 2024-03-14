Kayseri'de ağaca çarpan araçta sürücü hayatını kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ağaca çarpan ve yanmaya başlayan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ağaca çarpıp yanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
İ.A. idaresindeki 38 TS 667 plakalı otomobil, Osman Kavuncu Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, çarpmanın etkisiyle alev alan elektrikli otomobilden çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan İ.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.