Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de ağaca çarpan araçta sürücü hayatını kaybetti

Güncelleme:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ağaca çarpan ve yanmaya başlayan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ağaca çarpıp yanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

İ.A. idaresindeki 38 TS 667 plakalı otomobil, Osman Kavuncu Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, çarpmanın etkisiyle alev alan elektrikli otomobilden çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan İ.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Kocasinan İtfaiye Kayseri Acil Durum Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Karesi adayı Kadir Talyurt kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Karesi belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi İvrindi adayı Ajda Nayman kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir İvrindi belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Havran adayı Cem Onuk kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Havran belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Gömeç adayı Duygu Aydın kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Gömeç belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Edremit adayı Tevfik Çelik kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Edremit belediye başkan adayı kim oldu? Nüsret Oliger kimdir? 2024 İYİ Parti Mersin Mezitli Belediye Başkan adayı Nüsret Oliger kimdir? DEVA Partisi Dursunbey adayı Bahadır Yıldırım kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Dursunbey belediye başkan adayı kim oldu? Onur Kösel kimdir? 2024 İYİ Parti Mersin Akdeniz Belediye Başkan adayı Onur Kösel kimdir? DEVA Partisi Burhaniye adayı Enes Bora Çelik kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Burhaniye belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Bigadiç adayı Pelin Demirtaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Bigadiç belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Bandırma adayı Hüseyin Keskin kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Bandırma belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Balya adayı Muhammed Furkan Civan kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Balya belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Ayvalık adayı Salih Oral Övüç kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Ayvalık belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Altıeylül adayı Gürhan Kayabey kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Altıeylül belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Saray adayı Mustafa Terim kimdir? 2024 Saadet Partisi Van Saray belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title