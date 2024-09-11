Kayseri'de ağaç budama kazası: Yaşlı adam hayatını kaybetti
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, ağaç budarken dengesini kaybeden 92 yaşındaki Musa Mete, hayatını kaybetti. Yakınları tarafından durumu bildirilen sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, ağaç budarken yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Musa Mete (92), Beğendik Bağları Çifte Harman Sokak'ta budamak için çıktığı elma ağacından dengesini kaybederek yere düştü.
Yaşlı adamın hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Mete'nin cesedi morga kaldırıldı.