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Kayseri'de ağabeyini tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

Kayseri'de ağabeyini tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Yeşilhisar ilçesinde yaşanan olayda, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu ağabeyine tüfekle ateş açan şüpheli tutuklandı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tartıştığı ağabeyini tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

Musahacılı Mahallesi'nde Ali D. (53) ile kardeşi Celal D. (37) arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Celal D. ağabeyine tüfekle ateş açtı.

Saldırıda ağır yaralanan Ali D. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Celal D, çıkarıldığı adliyede sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nin morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Ali D'nin cenazesi ise ilçede bulunan Musahacılı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel

Devlet Hastanesi Yeşilhisar Kayseri Güncel Haberler

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