Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Afet Müdahale Tatbikatı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, AFAD tarafından düzenlenen 'Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı'na 482 personel ve 46 araç katıldı. Tatbikat, sahada sanal yangın senaryosu ile gerçekleştirildi ve afet durumlarına hazırlık amacı taşımakta.

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ( Afad ) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı" yapıldı.

Afad koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta, Talas ilçesi Ali Dağı yamacında sisleme yapılan makilik alanda senaryo gereği çıkan sanal yangın için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü, Afad, emniyet, jandarma ve iİtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Tatbikata Kayseri'de görevli 25 afet grubu ile eğitim almış 6 sivil toplum kuruluşunun üyeleri ve AFAD gönüllüleri katıldı.

Toplam 482 personel ve 46 aracın katılımı ile icra edilen tatbikatta Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan Afet Acil Durum Yönetim Merkezi ile irtibat sağlanarak yangın hakkında bilgi alındı.

Ekiplerin müdahale ettiği yangında, bölgedeki bazı vatandaşlar ve evcil hayvanlar da kurtarıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, Kayseri'de her çeşit afete hazırlıklı olmak için teyakkuzda bulunduklarını söyledi.

Tatbikat kapsamda 25 kamu kurumu ile 6 sivil toplum kuruluşunun Ali Dağı'nda yangın tatbikatı düzenlediğini anlatan Çiçek, etkinliğe 482 personelin katıldığını dile getirdi.

Vali Çiçek, 46 aracın katıldığı programda, tatbikata göre planlanmış yaralı vatandaşlar ve hayvanların da kurtarıldığını vurguladı.

Tatbikatın önemine değinen Çiçek, "Gerçekten herkes ne yapacağını bilerek hareket etti. Buradaki amacımız bunun gerçeğe dönüşmesi durumunda arkadaşlarımızın hazırlıklı olması. Biliyorsunuz Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep'teki depremlerde Kayseri olarak seferber olmuştuk. Biz sadece kendi ilimiz için değil, bölgemiz, ülkemiz için de afetlere hazır olmalıyız." diye konuştu.

Herhangi bir afet durumunda Kayseri'ye yeni lojistik depo da kurulduğuna değinen Çiçek, bunun yanında farklı yerlerde konaklama alanlarının da oluşturduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Yerel Haberler kayseri Güncel Sağlık Yaşam AFAD

MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Rakı vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı: Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi?

"Rakı" vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı

 Soruşturmada yeni gelişme! Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı, yengenin sorgusu sürüyor

Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı yengenin sorgusu sürüyor
Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay

Yenge, farkında olmadan Narin'in katilinin adını mı verdi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AVM'de intihar! Olay ne zaman, nerede oldu? (OLAY ANI VİDEO) Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme nereden, nasıl yapılır? 2024 son Ehliyet değiştirme tarihi! Kanlı ay tutulmasında ne olur? Ay tutulmasının burçlara etkileri nelerdir? 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Az önce deprem mi oldu? 17 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2024-KPSS DHBT sınav giriş belgesi! KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA: TOKİ arsa açık artırma satışı ne zaman? TOKİ açık artırma hangi illerde olacak? Yeni bir virüs daha mı geliyor? XEC varyantı nedir, belirtileri nelerdir?
title