Kayseri'de AFAD, Vatandaşlara Afet Bilinci ve Hazırlık Eğitimi Verdi

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ), vatandaşlara yönelik afet bilinci ve hazırlık eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitimler, AFAD eğitim merkezlerinde, okullarda, kamu kurumlarında ve bazı sivil toplum kuruluşlarında verildi.

Deprem, yangın, ilk yardım, diğer acil durumlar için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması ve toplumun afetlere karşı hazırlıklı olması konularında bilgilendirme yapılan eğitimlerle afetlere karşı hazırlıklı olunması ve acil durumlarda etkin müdahalede bulunulması amaçlanıyor.