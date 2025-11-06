Kayseri'de Adliye Önünde Silahlı Saldırı

KAYSERİ'de, sanık olduğu duruşmaya katılmayıp, aynı dosyada şikayetçi olan Mustafa C.'ye (38), adliyeden çıktıktan sonra takip edip silahlı saldırı düzenleyen ve yoldan geçen başka kişiyi yaralayan Mustafa K. (38), polis tarafından yakalandı.

Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Plevne Mahallesi 3540'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Kayseri 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Silahla tehdit', 'Basit yaralama' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından görülen davanın sanığı olan Mustafa K., duruşmaya katılmadı. Aynı davada şikayetçi olan Mustafa C. ise duruşmanın ardından adliyeden ayrıldı. Bu sırada adliyenin önünde bekleyen Mustafa K., Mustafa C.'nin bulunduğu aracı takibe aldı. Durumu fark eden Mustafa C., aracından inip kaçmaya başladı. Mustafa K. de otomobilden inip Mustafa C.'ye tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada yoldan geçen Şahin Y.'nin başına isabet etti. Ayrıca saçmaların isabet ettiği otomobilde ise hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şahin Y. hastaneye kaldırıl. Şahin Y., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olaya ilişkin çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa K.'nin saklandığı adresi tespit edip operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Mustafa K., polis merkezine götürüldü.