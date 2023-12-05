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Kayseri'de Adalet Halk Kütüphanesi Törenle Açıldı

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki Adalet Halk Kütüphanesi, törenle hizmete açıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çevrimiçi olarak açılış törenine katıldı. Kütüphane, günlük 250 kişiye hizmet verecek ve ilin diğer kütüphaneleriyle koordineli çalışacak.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile Kayseri Bünyan Ceza İnfaz Kurumu'nda 'Adalet Halk Kütüphanesi' düzenlenen törenle açıldı.

Düzenlenen açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve protokol üyeleri katıldı. Programa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Ankara Sincan Cezaevinden online olarak katıldı.

Açılışta konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, "Ortada güzel bir hizmet var. Sayın bakanlarımız gerekli açıklamaları yaptılar kütüphanelerle ilgili. Burada kütüphanemizde 10 bin 560 tane kitap bugüne kadar temin edildi ve her 15 günde bir mahkumlarımızdan liste alınıyor. Onların istedikleri kitaplar da görevlilerimiz tarafından kendilerine ulaştırılıyor. 15 gün sonra okuduklarını alıyoruz, yeni taleplerini de karşılıyoruz. Bu vesile ile burada güzel bir hizmet yürütülüyor. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Kültür Bakanlığımıza ve İl Kültür Müdürümüz Şükrü Dursun bey ile ekibine ve emeği geçen herkese. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Vali Gökmen Çiçek de konuşmasında, "Az önce hep beraber kütüphanemizi hep beraber gezdik. Muhteşem bir kütüphane. Başsavcımızın söylediği gibi 11 bin kitap, günlük 250 kişinin istifadesi, hem tutuklu hükümlülerimiz hem çalışanlarımız ve aileleri, herkesin istifadesine sunulmuş olan bu kütüphane aynı zamanda il kütüphanelerimizle koordine halinde. 11 bin kitap gibi görünen aslında kitaplıkları ilin diğer kitaplıklarıyla beraber 80 bin kitaba kadar ulaşabilmekte buradaki arkadaşlarımız. Hem teşhiri ile hem seçilen renkleri ile gerçekten iç açıcı, muhteşem. Biz de daha öncesinde cezaevindeki hükümlü arkadaşlarımızı ziyaret etmiştik. Orada bu kütüphaneden dolayı çok ciddi memnuniyetlerini ifade etmişlerdi. Mutlu olduklarını ifade etmişlerdi. Biz hem bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hem başsavcımıza, komisyon başkanımıza, cezaevi müdürümüze ve İl Kültür Müdürümüze böyle muhteşem bir kütüphaneyi hizmete açtıkları için Kayseri Valisi olarak çok mutlu olduğumu ifade ediyor hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından açılış kurdelesi kesilerek Adalet Halk Kütüphanesi hizmete açıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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