Kayseri'de Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına temel ilkyardım eğitimi verildi - Haberler

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Kayseri'de Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına temel ilkyardım eğitimi verildi

AA - Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına temel ilkyardım eğitimi verildi

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına temel ilkyardım eğitimi verildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına temel ilkyardım eğitimi verildi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından koordine edilen etkinlikte temel ilkyardım eğitmenleri, temel yaşam desteği, yaralanmalar, kalp krizi, zehirlenme ve taşıma teknikleri gibi konuları uygulamalı anlattı.

16 saat süren eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, 3 yıl geçerli ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik kartı verildi.

AA / Murat Asil - Güncel

İl Sağlık Müdürlüğü, Kalp Krizi, Kayseri, 112, Güncel, Haberler

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