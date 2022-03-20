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Aç kalan kurt ilçe merkezine indi

AA - Güncel
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inen kurt, cep telefonuyla görüntülendi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inen kurt, cep telefonuyla görüntülendi.

Karakoyunlu Mahallesi'nde yaşayan Bülent Tok, markete giderken yol kenarında bir kurt olduğunu fark etti.

Tok, cep telefonunun kamerasıyla hayvanı görüntüledi.

Bir süre araçların çevresinde dolaşan kurt, daha sonra uzaklaştı.

Aç kalan kurt ilçe merkezine indi

Aç kalan kurt ilçe merkezine indi

Aç kalan kurt ilçe merkezine indi

AA / Güncel

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