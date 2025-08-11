Kayseri'de 9 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de, 'hırsızlık' suçundan 9 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. (21) yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, 9 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "hırsızlık" suçundan hakkında 9 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. (21) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel