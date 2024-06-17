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Kayseri'de 9. kattan düşen 7 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı

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Kayseri'de yaşayan 7 yaşındaki çocuk, 9. kattaki evin salon penceresinden düşerek yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen çocuk, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayseri'de 9. kattan düşen 7 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Köşk Mahallesi'nde yaşayan anneannesini ziyarete giden 7 yaşındaki H.B, 9. kattaki evin salon penceresinden düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan H.B, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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