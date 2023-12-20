Kayseri'de 9 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü, 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de Melikgazi ilçesinde bulunan 9 katlı bir apartmanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de 9 katlı apartmanın 2'inci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'ndaki 11 katlı bir apartmanın 2'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekibinin çalışması sonucu söndürüldü.

Binanın üst katlarında mahsur kalanların bazıları, itfaiye aracının merdiveniyle tahliye edildi.

Yangında dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.