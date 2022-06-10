Kayseri'de 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler

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Kayseri'de 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de 16 hırsızlık olayının 9 şüphelisi yakalandı.

Kayseri'de 16 hırsızlık olayının 9 şüphelisi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 16 hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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