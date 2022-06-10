Kayseri'de 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler

Kayseri'de 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı
AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de 16 hırsızlık olayının 9 şüphelisi yakalandı.
Kayseri'de 16 hırsızlık olayının 9 şüphelisi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 16 hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AA / Sercan Küçükşahin - Güncel