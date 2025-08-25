Kayseri'de 83 Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla çeşitli suçlardan aranan 83 firari hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlülerden 66'sı cezaevine gönderilirken, 17 kişi adli para cezasını ödedikten sonra serbest bırakıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin koordinesinde, kentte, arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan 83 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlülerden 66'sı işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Adli para cezasını ödeyen 17 kişi ise serbest bırakıldı.
Öte yandan, yoklama kaçağı 44 kişiye tebligat düzenlendi.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel