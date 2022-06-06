Kayseri'de 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu - Haberler

Kayseri'de 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 80 yaşındaki kişi, yalnız kaldığı evinde ölü bulundu. Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 80 yaşındaki kişi, yalnız kaldığı evinde ölü bulundu. Hürriyet Mahallesi Reyhan Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Ü.G'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Ü.G'yi yerde hareketsiz yatarken bulan polis, sağlık ekiplerine bilgi verdi. Eve gelen ekipler, Ü.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli bulunan Ü.G'nin cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Hakan Can Şahin - Güncel Hürriyet Kayseri Güncel Haberler

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