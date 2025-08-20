Kayseri'de 80 Yaşındaki Görme Engelli Kişi Evinde Ölü Bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki görme engelli O.T., evinde yalnızken hayatını kaybetti. Ailesinin durumu polise bildirmesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 80 yaşındaki görme engelli kişi, evinde ölü bulundu.

Gülük Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan O.T.'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Eve gelen sağlık ve polis ekipleri, O.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

O.T.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
