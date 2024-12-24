Kayseri'de 80 Yaşındaki Adam Sokakta Ölü Bulundu
Kayseri'nin Talas ilçesinde ilaç almak için evinden çıkan 80 yaşındaki H.A., sokakta hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kayseri'de ilaç almak için evinden çıkan 80 yaşındaki adam sokakta ölü bulundu.
Talas ilçesi Harman Mahallesi'nde bir kişinin sokakta hareketsiz yattığını görenler 112'ye bilgi verdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, H.A'nın (80) hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından cenazesi hastane morguna kaldırılan H.A'nın, ilaç almak için evinden çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel