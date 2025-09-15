Haberler

Kayseri'de 80 Firari Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 80 firari hükümlü yakalandı. Hükümlülerden 62'si cezaevine gönderilirken, 18 kişi adli para cezasını ödeyerek serbest bırakıldı.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 80 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, kentte arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan 80 firari yakalandı.

Hükümlülerden 62'si emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Adli para cezasını ödeyen 18 kişi ise serbest bırakıldı.

Öte yandan yoklama kaçağı 64 kişi hakkında tebligat düzenlendi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Yaz sıcağında kar sürprizi: Beyaz örtüyle kaplanacak

Yaz sıcağında kar sürprizi: Beyaz örtüyle kaplanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8'lik deprem üretebilir

İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.