KAYSERİ'DE 8 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI Güncel Haberler KAYSERİ'de, 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan hakkında kesinleşmiş, 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. KAYSERİ'de, 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan hakkında kesinleşmiş, 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.S.M.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan F.S.M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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