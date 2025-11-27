Kayseri'de 8 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir okul bahçesinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, yaşamını yitirdi. Cenazesi Gergeme Mahallesi'nde defnedildi.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir okulun bahçesinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki 2. sınıf öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.
Eğitim gördüğü İldem Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Bülent Altop İlkokulu'nda dün teneffüste bahçede oynarken fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsinin ardından Bünyan ilçesine bağlı Gergeme Mahallesi'ne getirildi.
Polat'ın cenazesi, Gergeme Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
Törene, Polat'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
İlkokul 2. sınıf öğrencisi Polat'ın, nefes borusuna kaçan jelibon nedeniyle hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.