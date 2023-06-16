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Kayseri'de 8 yaşındaki çocuktan 16 saattir haber alınamıyor

Kayseri'de 8 yaşındaki çocuktan 16 saattir haber alınamıyor

Güncel Haberler

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki evinden iddiaya göre ekmek almak için çıkan 8 yaşındaki çocuktan 16 saattir haber alınamıyor. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki evinden iddiaya göre ekmek almak için çıkan 8 yaşındaki çocuktan 16 saattir haber alınamıyor. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çavuşağa Mahallesi 3028. Sokak'taki evinden sabah saatlerinde ekmek almak için çıkan Eren E. uzun süre evine dönmedi. Eren E.'nin ailesinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Eren E.'yi bulmak için geniş çaplı çalışma başlatırken, Eren E.'den henüz bir ize rastlanamadı.

Ekiplerin Eren E.'yi bulmak için başlattıkları çalışma sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

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