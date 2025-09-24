Kayseri'de 8 Katlı Binanın Çatısında Yangın
Kayseri'nin Talas ilçesinde bir binanın çatısında tadilat sırasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Polis ekipleri binayı tahliye ederken yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
KAYSERİ'de, 8 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki 8 katlı binanın çatısında, saat 11.00 sıralarında, tadilat sırasında çıktı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis binayı tahliye ederken, itfaiyeciler de yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
