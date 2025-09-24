Kayseri'de 8 Katlı Binanın Çatısında Yangın

KAYSERİ'de, 8 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki 8 katlı binanın çatısında, saat 11.00 sıralarında, tadilat sırasında çıktı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis binayı tahliye ederken, itfaiyeciler de yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.