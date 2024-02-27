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Kayseri'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

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Kayseri'de yapılan uygulamada yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Kayseri'de yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi koordinesinde, göçmen kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında Kayseri-Malatya ve Kayseri Sivas kara yollarında uygulama yapıldı.

Uygulamada kontrol edilen 89 araç ve 6 otobüste seyahat eden 76'sı yabancı uyruklu 382 kişi sorgulandı.

Kontrollerde yakalanan 8 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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