Kayseri'de 784 Kaçak Parfüm Ele Geçirildi

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, kaçak parfüm satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler kamyonette 784 kaçak parfüm ele geçirdi.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 784 kaçak parfüm ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri Kayseri'de kaçak parfüm satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda ekipler kamyonette 784 kaçak parfüm ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan D.A. (56) ile S.Y (42) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
