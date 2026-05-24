Kayseri'de 77 yıl 10 ay hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de hırsızlık, tehdit ve mala zarar verme suçlarından kesinleşmiş 77 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.Y., polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından hakkında kesinleşmiş 77 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari Ş.Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan Ş.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı