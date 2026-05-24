Kayseri'de 77 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kayseri’de hakkında hırsızlık, tehdit ve mala zarar verme suçlarından 77 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.Y., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "hırsızlık", "tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından 77 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y'yi (21) yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün