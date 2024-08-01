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Kayseri'de 70 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, merkez Melikgazi ilçesinde kaçak elektronik sigara ticareti yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 70 kaçak elektronik sigara ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 70 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda, merkez Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde kaçak elektronik sigara ticareti yapıldığı ihbarı alındı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla piyasa değeri yaklaşık 70 bin lira olduğu belirtilen 70 elektronik sigara ele geçirdi, şüpheli T.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Melikgazi Jandarma Kayseri Güvenlik Operasyon Kaçakçılık Güncel Haberler

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