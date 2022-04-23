Kayseri'de "70, 80 ve 90'lar Sokakta Oynuyor Çocuklar" sergisi açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de "70, 80 ve 90'lar Sokakta Oynuyor Çocuklar" sergisi açıldı

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de '70, 80 ve 90'lar Sokakta Oynuyor Çocuklar' sergisi açıldı

Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "70, 80 ve 90'lar Sokakta Oynuyor Çocuklar" sergisi açıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "70, 80 ve 90'lar Sokakta Oynuyor Çocuklar" sergisi açıldı.

Tarihi Kayseri Kalesi'nde sergide, yüzde 50 atık malzeme kullanılarak 102 dolgu oyuncak bebekle geçmiş dönemde oynanan çocuk oyunları tasvir edildi. 26 oyun arasında beştaş, uzun eşek, çanak çömlek, yakan top, misket gibi oyunlar yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan dolayısıyla çocuklar için farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Büyükkılıç, geleceğin teminatı olan çocukların mutluluğunu önemsediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından ziyaretçiler, eski oyunların tasvir edildiği sergiyi gezdi.

Büyükşehir Belediyesi, Talas ilçesi yamaç paraşütü iniş alanında da çocuklar için festival düzenledi.

Çeşitli oyun alanlarının oluşturulduğu festivalde çocuklar eğlendi.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

23 Nisan, oyunlar, Kayseri, Çocuk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title